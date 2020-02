Un muro rovinato dall'usura del tempo e da una mancanza di manutenzione che ha portato anche a cedimenti di pezzi di intonaco. È un sunto molto breve ma che descrive alla perfezione l'orrenda condizione in cui versa il «Comune vecchio», che si trova lungo corso della Repubblica nei pressi di piazza Saffi. No, non si tratta di un edificio abbandonato, anzi all'interno ci sono diversi uffici dell'ente pubblico dove vengono forniti numerosi servizi ai cittadini. La struttura ospita il comando della polizia locale, forestale e dei servizi sociali. Insomma un edificio frequentato quotidianamente da utenza e addetti ai lavori.

All'esterno da oltre dieci anni è affisso un cartello di inizio lavori, ovviamente mai completati. E quel cartello è in quelle condizioni da così tanto tempo che ormai è divenuto scolorito e illeggibile. Nessuna delle amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi anni hanno messo mano al problema. Una situazione non più procrastinabile. Di fianco al vecchio palazzo infatti, c'è un nuovo parco giochi. Occorre mettere in sicurezza la parete che si affaccia in piazza Saffi, al fine di garantire la totale incolumità pubblica di chi usufruisce dell'area verde.

Se il vecchio municipio non se la passa bene, anche il nuovo palazzo dei servizi ha le sue carenze strutturali. Di nuovo infatti c'è rimasto solo l'aggettivo per distinguerlo dall'altro palazzo, quello appunto di Corso della Repubblica. Anche qui l'intonaco sta cadendo, sia dalle pareti che dai soffitti. In alcuni punti sono visibili anche i foratini. Le scale della balconata della sala consiliare sono chiuse da anni per problemi di agibilità. Non solo; i piloni esterni mostrano i tondini in ferro, a sintomo di una veloce e rapida corrosione del cemento. Nel 2016 un sopralluogo dei vigili del fuoco aveva confermato le diverse carenze strutturali dell'edificio di via Zanella. Ma da quel giorno nessun intervento è stato eseguito, così come nell'altra struttura. Insomma di due palazzi comunali, nessuno sembra essere in buone condizioni.