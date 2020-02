Il caso Sicamb rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme sulla situazione in cui versa l'industria a Latina e in generale nel nord della Provincia. Per questo il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini invita tutti a mantenere alta l'attenzione su queste vicende sindacali, garantendo la disponibilità a coinvolgere le istituzioni in questa battaglia in difesa dell'occupazione.

«La vicenda della Sicamb desta forte preoccupazione - afferma il senatore di Fratelli d'Italia - In gioco ci sono i posti di lavoro di 300 persone oltre all'indotto, il tutto concentrato nel territorio di Latina Scalo, già provato dalla lunga crisi della Corden Pharma, dove centinaia di licenziamenti sono stati al momento scongiurati. Sulla Sicamb si deve intervenire alla svelta per trovare una soluzione che possa tutelare i dipendenti e non creare l'ennesima emergenza occupazionale. Auspico che l'incontro con il Prefetto Trio e un eventuale intervento della Regione Lazio possano servire a dare risposte risolutive di questo ennesimo dramma. Come Senatore sono a disposizione di lavoratori, azienda e sindacati per eventuali incontri in cui valutare l'avvio di un atto di sindacato ispettivo presso i ministeri competenti. Tuttavia il caso Sicamb e quello Corden Pharma indicano che la situazione è ormai al collasso. C'è bisogno di avviare un progetto condiviso tra istituzioni e rappresentanti del mondo economico, affinché si avvii un piano di rilancio industriale. Non possiamo stare a guardare le aziende che entrano in crisi, chiudono e se ne vanno, e poi a farne le spese sono i lavoratori. Bisogna trovare soluzioni che possano portare a nuovi investimenti e a nuova occupazione».

Insomma, secondo Calandrini è ormai necessario un piano generale ull'occupazione in provincia, ossia accendere i riflettori sulle tante situazioni industriali difficili che rischiano di creare danni al tessuto economico e sociale del territorio pontino. Tempo fa si era parlato di inserire Latina come area di crisi complessa. Ma poi la cosa è rimasta ferma lì.