La manifestazione, organizzata dall'Associazione Capol - Centro Assaggiatori Produzione Olivicole Latina – è stata patrocinata da: Regione Lazio, ARSIAL, Provincia di Latina, Comune di Bassiano, Camera di Commercio di Latina, UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, XIII Comunità Montana dei Monti Lepini Ausoni, Compagnia dei Lepini, Consorzi per lo Sviluppo Industriale "Roma-Latina", Slow Food Latina, LILT - Sezione di Latina, Proloco Bassiano

Nel pomeriggio si sono svolti altri due concorsi. Concorso Premio "Assaggiatore per un giorno": 1° Classificato Emanuele Giuseppe (Anguillara Sabazia – RM). Concorso "Assaggiatori a confronto": 1° Classificato Tiziana Marrone (Latina).

Premio Oliva da mensa "Itrana Bianca". 1° Classificato La Rocca Srl (Rocca Massima) 2° Classificato Cioeta Mario e C Snc (Rocca Massima). Gran Menzione: Ernesto Bruschini Srl (Rocca Massima) - Az. Agr. Casino Re (Sonnino)

V° Concorso "L'Oliva Itrana" Premio Oliva da mensa "Gaeta DOP" . 1° Classificato Az. Agr. Del Ferraro Marco (Rocca Massima) 2° Classificato Ernesto Bruschini Srl (Rocca Massima). Gran Menzione: Cioeta Mario e C Snc (Rocca Massima) - Soc. Coop. UNAGRI (Itri)

Sono stati premiati i finalisti del XV Concorso provinciale "L'Olio delle Colline", organizzato dal CAPOL e ospitato dal Comune di Bassiano sabato 8 febbraio. 313 i campioni di olio partecipanti. Questi i vincitori delle varie sezioni in gara.

