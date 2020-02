Un auditorium comunale pieno in ogni ordine di posti ha fatto da cornice all'evento conclusivo della quindicesima edizione del concorso provinciale "L'Olio delle Colline", organizzato dal Capol e ospitato dal Comune di Bassiano. Una manifestazione particolarmente riuscita, che in pratica è durata per un'intera giornata. La prima parte, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bassiano Domenico Guidi, del presidente della Provincia Carlo Medici e di Omar Sarubbo in rappresentanza dell'assessore regionale Enrica Onorati, è stata appannaggio di Luigi Centauri, presidente e capo Panel di Capol, che ha introdotto i relatori del convegno sui paesaggi dell'extravergine e le buone pratiche agricole dei Lepini, Ausoni e Aurunci. A parlarne davanti ad una platea particolarmente interessata al tema sono stati Barbara Alfei (Capo Panel ASSAM), Claudio Di Giovannantonio (ARSIAL) e Giuseppe Persi (Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Latina), che hanno incentrato i loro interventi sui temi della biodiversità, del contrasto all'abbandono colturale (con l'impegno del sindaco Guidi ad organizzare un convegno su questo delicato problema) e sui cambiamenti climatici che influiscono sul sistema agro-forestale. Sempre in mattinata e prima della seconda tornata di interventi si è tenuta la premiazione per la "Migliore Confezione ed Etichetta", che ha visto prevalere l'Az. Agr. Rossi Srl di Cisterna di Latina, quella per "Olio Biologico" andata all'Azienda Agricola Paola Orsini Bio di Priverno, il premio "Olio DOP Colline Pontine" all'Azienda Iannotta Lucia Bio di Sonnino e le menzioni speciali per il comprensorio dei Lepini, Ausoni e Aurunci. Il secondo ciclo di interventi, invece, ha visto alternarsi sul palco Domenico Spagnoli (CCIA Latina), Onorato Nardacci (XIII Comunità montana), Flavio Berilli (Direttore ICQRF-MIPAAF), Giovanni Maselli (ADA Lazio Sud - Regione Lazio), Eugenio Lendaro (Università Sapienza Roma - Polo pontino), Alessandro Rossi (LILT Sezione Latina) e Carlo Hausmann (Direttore Generale Agro Camera). Poi le ulteriori premiazioni, con prodotti scelti tra i 313 campioni di olio partecipanti e la consegna del premio speciale "L'Olio delle Colline" 2020 all'Azienda Di Russo Cosmo di Gaeta. Nel pomeriggio, infine, ulteriori iniziative tra le quali il concorso premio "Assaggiatore per un giorno" e il concorso "Assaggiatori a confronto".