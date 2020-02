Istituire una giornata dedicata alla commemorazione del ricordo delle vittime civili del cannoneggiamento navale subito il 25 gennaio 1944 dall'allora Littoria. E' la richiesta che l'Associazione nazionale combattenti e reduci di Latina, presieduta dall'avvocato Simone Di Leginio, ha presentato nelle scorse ore al sindaco Damiano Coletta e al presidente del Consiglio comunale Massimiliano Colazingari. «Formalizziamo la richiesta di istituire una giornata dedicata alla commemorazione del ricordo delle numerose vittime civili perite a seguito del cannoneggiamento navale abbattutosi sulla città - si legge nella richiesta - ad opera delle navi Anglo-Americane alla fonda di Nettunia (attuali città di Anzio e Nettuno) durante le prime fasi dell'operazione militare Alleata denominata "Shingle", per la Campagna d'Italia, che culminerà con l'occupazione della città il successivo 27 maggio 1944».

A seguito dello sbarco delle truppe Alleate avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 gennaio 1944 sull'arco costiero tra l'allora Comune di Nettunia e Torre Astura, la città di Littoria si trovò sulla "linea del fronte" per cinque lunghi mesi e fu teatro di aspri combattimenti tra le truppe Alleate e RSI-tedesche per la conquista del territorio comunale. «Al termine del quale - si sottolinea nella richiesta - il centro cittadino ne uscirà irrimediabilmente sfigurato, con gravi ripercussioni per la popolazione civile».