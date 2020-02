In provincia di Roma Anzio è l'unica località a potersi fregiare della Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino. Il sindaco: «Siamo meta turistica d'eccellenza».

Anche nel 2020, infatti, il Comitato scientifico dei pediatri italiani presieduto dal professor Italo Farnetani ha deciso di insignire la località balneare a sud della Capitale del prestigioso vessillo che premia le località con acqua pulita, fondali bassi, presenza dei giochi e di aree a disposizione dei bambini, ma anche di locali, gelaterie e ristoranti nelle vicinanze delle spiagge.

E, come accennato, anche nel 2020 Anzio è l'unica città in provincia di Roma a potersi fregiare di questo riconoscimento.

Entusiasta, chiaramente, il sindaco della città, Candido De Angelis: «L'enorme lavoro che abbiamo svolto, da giugno 2018 a oggi, con tutta una serie di importanti obiettivi raggiunti e circa 15 milioni di euro investiti per nuove opere pubbliche, continua a dare ragione alla nostra azione di governo. La conquista della Bandiera Verde 2020 certifica, ancora una volta, il positivo cammino intrapreso e la rinascita culturale e turistica della città di Anzio».

E non è tutto: «Anzio è una meta turistica d'eccellenza anche per il 2020 - ha aggiunto il vice sindaco con delega alle Politiche ambientali, Danilo Fontana -. Il raggiungimento di questo obiettivo ci spinge a dare impulso al nostro lavoro e ad intensificare i servizi offerti sul territorio comunale. Ancora una volta, in tutta la provincia, siamo l'unica città ad aver ottenuto l'ambito vessillo, conferito dal comitato tecnico scientifico dei Pediatri Italiani».

La cerimonia nazionale di consegna delle Bandiere Verdi 2020 è in programma il 27 giugno ad Alba Adriatica.