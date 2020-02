Ci sono voluti vent'anni per portare a casa i servizi di urbanizzazione primaria a La Gogna, ma finalmente l'amministrazione di Aprilia è riuscita a chiudere l'iter necessario affinché il depuratore sul fosso della Moletta – che servirà i cittadini di La Gogna e del comparto Fossignano 5 – possa entrare in funzione.

E' stato il sindaco Antonio Terra, attraverso un comunicato stampa istituzionale, ad annunciare il traguardo raggiunto ieri mattina, quando il dirigente Paolo Terribili ha sottoscritto i documenti per il passaggio dell'opera ad Acqualatina: «E' giunto al termine un iter lungo e faticoso, iniziato durante la scorsa consiliatura - ha commentato il primo cittadino -. La consegna del depuratore è ovviamente una buona notizia per i cittadini di La Gogna e in generale per il Comune di Aprilia, impegnato negli anni nel difficile compito del risanamento delle periferie. Un risanamento certamente complesso, sia perché abbraccia aspetti diversi e variegati da un punto di vista amministrativo, sia perché portato avanti in un momento storico caratterizzato da fondi scarsi e mezzi limitati».

Oltre al depuratore, sono state consegnate al gestore anche le reti...