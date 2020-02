Una partita a basket per aiutare la famiglia di Fabio Gabanella, il 57enne di Aprilia ha accusato un malore sulla Pontina mentre si trovava in auto e da alcuni giorni è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. E' questa l'idea della Virtus Basket Aprilia, la società sportiva di cui Fabio per anni è stato dirigente e giocatore, che per domenica 1 marzo alle ore 18.00 organizzerà un match al pallone tensostatico di via Respighi; un evento dove verranno chiamati a raccolta tutti gli amici e tifosi per una partita in favore di Fabio Gabanella con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla famiglia. La Virtus inoltre consegnerà ai partecipanti una maglia celebrativa dell'evento, gentile omaggio dell'amico Nando Di Biase. "Chiunque desideri - spiega la società - partecipare alla preparazione di vivande o altro, è assolutamente il benvenuto. Dateci una mano: una piccola donazione per un grande obiettivo".