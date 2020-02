Si è svolto il consueto incontro della Consulta per i Borghi alla presenza della ideatrice e fondatrice Annalisa Muzio, convocato dai referenti della stessa Donatella De Persis, Mauro Gatto e Gillo Dal Palù, presso l'Hotel Tirreno, location non casuale, dato che al centro della discussione c'era in questa occasione Borgo Sabotino e le sue criticità. Molti i temi affrontati e tante le lamentele dei residenti che si sentono poco considerati.

Presente una folta rappresentanza del Borgo quale voce dei commercianti del litorale, che hanno lamentato il proprio disagio per la mancanza di servizi al cittadino e di una Marina mai valorizzata. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti di Borgo Grappa, Borgo Faiti e Borgo Carso.

Al centro della discussione la mancanza di una strategia e di una visione completa atta a far crescere la Marina (che manca anche di una precisa connotazione: è turistica o balneare?), amplificata dai fenomeni atmosferici che stanno deturpando la costa (in alcuni tratti del litorale la spiaggia è ridotta ai minimi termini) e dalle mancate risposte sulla vicenda del ripascimento. Unanime il coro di conseguenze economiche disastrose per gli operatori del settore, inermi dinanzi ad una amministrazione ancora una volta distratta. Innumerevole l'elenco delle criticità del lungomare, dalla mancata messa in sicurezza delle infrastrutture d'accesso alla viabilità ridotta da un senso unico di marcia privo di significato, dai mancati ampliamenti atti a consentire il posizionamento di un numero sufficiente di ombrelloni al problema delle mareggiate. Tra i temi toccati anche la necessità di riqualificare Piazza dei Navigatori a Foce Verde, ormai terra di nessuno, tra venditori ambulanti abusivi e spacciatori piuttosto che punto di aggregazione per famiglie a passeggio o piazza per eventi e manifestazioni. Ancora, la Casa Cantoniera abbandonata a sé stessa: qui la Consulta ancora una volta evidenzia una improcrastinabile necessità di una procedura selettiva per l'affidamento dell'utilizzo della stessa al fine di fornire alla comunità del Borgo spazi di aggregazione. Risulta grave la situazione sulla Litoranea, dove si richiede l'immediata messa in sicurezza alle fermate del bus, praticamente inesistenti, non segnalate, prive di strisce pedonali di attraversamento o dossi di rallentamento, strada di fatto impraticabile per cicli. Tra gli obiettivi della Consulta quello di evidenziare i disagi logistici anche per l'individuazione di percorsi di camminamento per avviare iniziative e pratiche sportive. I rappresentanti di Borgo Grappa hanno evidenziato che le criticità di Borgo Sabotino sono le medesime che vive la frazione al confine con Sabaudia, sia per quanto attiene le problematiche legate al litorale che quelle legate al centro della frazione.

In seguito a tutte queste problematiche affrontate, la Consulta chiede all'amministrazione comunale di Latina se e quali progetti o interventi siano previsti per la riqualificazione della Marina e se la stessa possa avere finalmente una chiara connotazione turistica visto l'enorme lavoro che proprio il fondatore della consulta, Annalisa Muzio, ha messo in campo in questo settore per anni dimenticato. Il lavoro della Consulta resta proprio quello di evidenziare le criticità e le lacune dell'amministrazione comunale, i suggerimenti per intervenire a un miglioramento sociale, civile, culturale, storico e paesaggistico dei Borghi di Latina. Nei prossimi giorni si tornerà a presentare una nuova istanza al Comune affinché si richiami l'attenzione sulle richieste di ogni Borgo, ormai inascoltate da tempo.

Prossimo appuntamento della Consulta a Borgo Carso nel mese di marzo.