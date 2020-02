Dopo Latina, Fondi, Cisterna e Aprilia nasce Minerva Terracina. L'appuntamento è per sabato prossimo, alle 18.30, presso il Tabernae Cafè, in piazza Fontana Vecchia 6/8. "Una città strategica, dal punto di vista geografico, affascinante, ricca di tradizione e storia con cui l'Associazione Minerva inizierà a collaborare per mettere in campo progetti culturali, sociali e sportivi", spiega l'associazione, sottolineando come all'evento di presentazione saranno presenti l'eurodeputato Nicola Procaccini, il presidente della Provincia Carlo Medici, l'assessore alla Cultura e al Turismo di Terracina Barbara Cerilli, l'assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione Patrizio Avelli e i consiglieri Sara Norcia e Stefano Alla, rispettivamente delegati ai Grandi Eventi e allo Sport. Aprirà i lavori il Presidente dell'Associazione Minerva, l'avv. Annalisa Muzio. Referenti sul territorio per l'Associazione Minerva saranno Elvira Falovo, Donatella De Persis e Ornella Marini.

"La nostra adesione all'Associazione Minerva – affermano le referenti di Minerva Terracina - nasce dal voler incrementare lo status culturale, sociale e sportivo di Terracina. Minerva è una realtà ben radicata in diversi territori dove svolge numerose attività (a Latina, Fondi, Cisterna ed Aprilia) e crediamo, dunque, che anche a Terracina Minerva potrà apportare un notevole contributo al già importante, e ricco, patrimonio storico e culturale. Il nostro obiettivo – spiegano ancora le referenti di Minerva Terracina – è quello di coinvolgere i cittadini dando il via ad una proficua collaborazione con il Comune di questa importante città che fa, soprattutto del turismo, la sua punta di diamante".

"Con sabato si apre un altro importante capitolo della storia di Minerva – afferma il Presidente dell'Associazione, l'avv. Annalisa Muzio – perché Terracina è una città fondamentale per il nostro territorio, fulcro di eventi, anche sportivi, di carattere internazionale e meta turistico. Minerva Terracina avrà anche lo scopo di sviluppare progetti e idee legati all'economia del territorio grazie alla presenza, tra le referenti, di Donatella De Persis e Ornella Marini che, la prima per il suo ruolo apicale in un'importante banca e la seconda quale membro del direttivo dei "Commercianti di Giove", conoscono a fondo il tessuto dei medi e piccoli imprenditori della zona. Economia, turismo, grandi eventi, cultura e sport saranno, dunque – continua l'avv. Muzio – il punto di partenza per una collaborazione sempre più proficua con il Comune che ringrazio soprattutto per la presenza di assessori e delegati comunali che parteciperanno, sabato, all'inaugurazione di Minerva Terracina. Un doveroso ringraziamento va anche all'On Nicola Procaccini, ex sindaco di Terracina, e dunque profondo conoscitore del territorio e al Presidente della Provincia, Carlo Medici da sempre al fianco delle nostre attività. Siamo sempre più certi che fare rete tra pubblico, privato e associazioni – conclude il Presidente dell'Associazione – sia l'unico modo per rilanciare il nostro territorio in tutti i settori".