Per ora non c'è alcuna schiarita all'orizzonte sul progetto di recupero e consolidamento del ponte sul canale Mascarello, chiuso da dicembre scorso, ma almeno è stato promesso l'impegno del Comune di renderlo almeno pedonabile in vista dell'estate. Questo quanto è emerso nella commissione Trasparenza di ieri, presieduta e voluta da Alessandro Calvi che ha avuto il merito di mettere sul tavolo alcune questioni legate a una infrastruttura che sta isolando quella parte di marina tra Foceverde e strada Valmontorio dopo la chiusura disposta per i problemi di staticità aggravati dal maltempo dello scorso autunno. Lo scopo della seduta era capire come fosse stata data attuazione alla delibera di giunta 366 del 28 novembre scorso sui lavori per il recupero strutturale del ponte sul canale Mascarello e che prevedeva di predisporre l'accordo di programma con la Regione Lazio per favorire la realizzazione del progetto da parte di Sogin.