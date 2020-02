I lavori del convegno omaggio sono stati moderati dal giornalista e amico Mario Giorgi , insieme al collega Luca Morazzano . L'evento è stato accompagnato dalle note del violino di Elena Brusca . Nella sala gremita di persone, a partire dalle figlie Adriana e Giovanna . In aula c'era il bellissimo mondo di Mina.

Alla cerimonia per ricordare la nostra collega sono intervenuti i rappresentanti dei centri dei Monti Lepini che Mina «copriva», dai sindaci agli assessori, ai consiglieri. C'era il primo cittadino di Maenza Claudio Sperduti , l'Assessore di Sonnino Simona Iacovacci , in rappresentanza del sindaco, il consigliere comunale di Prossedi Ornella Mastrantoni e poi la scrittrice Francesca Caddeo .

Ognuno ha voluto regalare una propria immagine del rapporto che ha avuto con Mina Picone, a partire dalla sorella Celestina che ha voluto questo evento. L'ex consigliere comunale di Priverno Franco Sulpizi ha proposto di intitolare la strada dove abitava Mina Picone, via del Falzarano, proprio a lei. Il sindaco Anna Maria Bilancia , dirigente anche dell'Istituto dove Mina ha insegnato, ha spiegato che ci sarà un corso di giornalismo per gli studenti di Priverno e che sarà intitolato proprio a lei: a Mina.

Mina Picone era tutto. Collega, insegnante, donna, mamma, sorella, moglie, nonna. E aveva un dono naturale: si faceva volere bene. Era una persona totale. Ieri nella sua Priverno tutte le persone che sono intervenute per ricordarla hanno apprezzato, a distanza di cinque anni dalla sua morte, il patrimonio umano e professionale che ha lasciato. E lo hanno rinforzato.

