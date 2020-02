Domenica di lavoro, a Sabaudia, per il sindaco Giada Gervasi: insieme a docenti e genitori, infatti, il primo cittadino ha visitato i plessi che tra domani e dopodomani saranno riaperti vista la recente ordinanza di revoca della chiusura.

Le scuole visitate - con la delegazione formata anche dai consiglieri comunali Gennaro Riccardi, Francesca Marino, Immacolata Iorio, Luca Danesin e Sandro Dapit - sono state quelle di Sabaudia centro e Mezzomonte dell'Istituto comprensivo "Cencelli" e quella di Borgo Vodice dell'Istituto "Giulio Cesare".

Le prime due, infatti, domattina (17 febbraio 2020) torneranno a ospitare i piccoli alunni; la terza, invece, sebbene pronta, per scelta della scuola riaprirà martedì, con le lezioni di domani che saranno svolte ancora nella sede provvisoria.

«Ho ritenuto opportuno incontrare i genitori degli alunni della scuola materna, molti dei quali, considerata la fascia d'età, domani entreranno per la prima volta in questi spazi - ha spiegato il sindaco a margine dell'appuntamento -, per condividere con loro gli interventi effettuati negli edifici seguendo le direttive indicate dall'Istituto Superiore di Sanità. Rivolgo un sentito ringraziamento alle famiglie, al corpo docente e agli operatori scolastici per la collaborazione che ha reso possibile superare con piena condivisione di intenti le fasi delicate del percorso che ha portato alla riapertura dei plessi».