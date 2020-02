Tutto pronto, a Pomezia, per un'iniziativa promossa dall'Area Lavoro di Unindustria.

In particolare, a partire dalle ore 10 di domani, 18 febbraio 2020, l'Hotel Antonella di via Pontina sarà teatro de "I caffè del lavoro", un progetto che prevede incontri tra le aziende per confronti e approfondimenti su temi e problematiche relative ai principali istituti di diritto del lavoro e del sistema delle relazioni industriali.

«L'obiettivo - spiegano gli organizzatori - è di favorire il confronto, mettendo a fattor comune azioni e soluzioni idonee e soprattutto al fine di sviluppare la più viva confidenzialità tra colleghi delle risorse umane di diverse aziende davanti ad un buon caffè».

Questo primo appuntamento sarà incentrato sul tema "Decreto Dignità: due anni dopo": spazio, in particolare, all'intervento dell'avvocato Fabio Tonelli e alle testimonianze aziendali delle società Philip Morris Spa e Aero Sekur Spa.

La partecipazione all'evento è gratuita.