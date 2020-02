Sono gli anziani le prede preferite. Spesso si fidano anche di una voce sconosciuta, di un volto o dei modi gentili. Per questo i malintenzionati prediligono loro come vittime di raggiri e truffe. Domenica ad Aprilia, presso il Centro Sada, ex Cral, una platea numerosissima ha partecipato al primo di una serie di incontri organizzati dai rappresenti del Sap - Sindacato autonomo di polizia sul tema: "Consigli preziosi contro le truffe agli Anziani". Organizzato dalla Segreteria Provinciale del Sap di Latina con il centro anziani di via Enrico Fermi, l'evento ha riscosso una straordinaria quanto inaspettata partecipazione. I presenti hanno mostrato grande e vivo interesse per un tema alquanto delicato come quello delle truffe agli anziani affrontato con perizia e professionalità dai sindacalisti a cui giunge il ringraziamento del presidente del centro anziani Vincenzo Grillo e del vice presidente Michele Santangelo che per primi hanno aderito a questa iniziativa sociale e hanno reso possibile l'evento.

Per il Sap di Latina erano presenti il segretario provinciale Matteo Masi, il segretario provinciale aggiunto Massimiliano Ferretti, i consiglieri provinciali Marco Menichelli e il Commissario in quiescenza dr. Domenico Nardi, quest'ultimo anche in qualità di relatore.

L'apprezzamento del pubblico si è concretizzato al termine degli interventi quando i relatori, dopo la consegna di volantini informativi e volti a prevenire le truffe, sono stati letteralmente subissati di domande e di richieste di consigli su casi specifici. I raggiri sono uno dei timori più forti da parte delle persone più anziane e sono in costante aumento, ma i dati statistici forse sono decisamente al ribasso dato che in molti casi la vittima non denuncia. Secondo i dati Istat, questo è l'unico reato tra quelli che hanno come vittime over 65, in aumento. Tutti gli altri sono in forte decremento (327.246 nel 2018, -2,7% rispetto al 2017 e -5,1% sul 2016). Le truffe invece fanno segnare 54 casi al giorno. Ventimila nel 2018, quasi mille in più dell'anno precedente. C'è chi chiede donazioni, chi clona carte di credito, chi si finge un operatore di un qualche azienda pubblica, chi - come successo nei giorni scorsi a Latina - si finge un parente in difficoltà. Per questo motivo gli incontri del Sap di Latina con i cittadini non sono di certo terminati, anzi sono solo all'inizio ed interesseranno nei prossimi giorni e mesi l'intera Provincia Pontina e si concluderanno infine nel capoluogo.

Il prossimo incontro è in programma domani, mercoledì 19 febbraio, alle 16 e 30 presso il centro anziani di piazza del Bersagliere a Cisterna.