Un progetto da undici milioni di euro per riqualificare due aree degradate di Torvajanica.

È questo quanto elaborato dai tecnici del Comune di Pomezia, con la Giunta guidata dal sindaco Adriano Zuccalà che ha deliberato la presentazione di una richiesta di contributo al Cipe - il Comitato interministeriale per la programmazione economica - per acquistare e recuperare due strutture che si trovano nel quartiere balneare della città.

Stiamo parlando dell'ex hotel Miramare di piazza Ungheria e del Centro sportivo dismesso "Elisabetta": per effettuare i lavori e acquisire gli immobili, l'ente vorrebbe incamerare dallo Stato nove milioni di euro, mentre gli altri due milioni dovrebbero stanziarli i privati.

Per quanto riguarda l'ecomostro di piazza Ungheria, l'ente intende demolire tutto e costruire un asilo nido che possa accogliere circa 80 bambini; anche il centro "Elisabetta" di via Varna dovrebbe essere demolito dopo l'acquisizione, con l'obiettivo di realizzare un nuovo insediamento per circa 150 abitanti, completo di aree verdi e servizi annessi.