La dottoressa Emanuela Evangelista, biologa originaria di Lanuvio, è stata nominata Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il suo impegno nella difesa ambientale, nella tutela delle popolazioni indigene e nel contrasto alla deforestazione". L'onorificenza le è stata consegnata lunedì dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La donna, come detto biologa, è presidente di Amazonia Onlus e vice presidente dell'associazione "Trentino Insieme". In Amazzonia dal 2000, anno in cui scrisse la sua tesi di laurea, vi si è trasferita nel 2013. Vive - si legge nel comunicato del Quirinale - in un villaggio della tribù dei Caboclos, regione dello Xixuaù nel cuore della foresta, nello stato brasiliano di Roraima. Già membro della Species Survival Commisson (SSC) dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), è impegnata in progetti di cooperazione volti a favorire la conservazione della foresta e il contrasto all'esodo dei nativi. Il suo contributo è stato determinante per la costruzione della scuola e dell'ambulatorio. Gestisce fondi per costruire capanne e organizzare con la gente del villaggio escursioni a impatto zero per i turisti. Grazie al suo contributo, per la prima volta nel villaggio c'è una generazione di bambini non analfabeti. In questi anni il piccolo villaggio di Xixuaù ha potuto contare sull'aiuto di numerose organizzazioni internazionali, tra cui soprattutto la Provincia Autonoma di Trento, principale sostenitore dal 2008. La dottoressa ha voluto dedicare questa onorificenza a tutta l'associazione che presiede, ai volontari e soprattutto alle persone di cui tutti loro si prendono cura: i nativi dell'Amazzonia.