Nelle scorse ore, ad Ardea, il fosso di via dell'Idrovora ha assunto una strana colorazione scura. Di conseguenza, è immediatamente scattata la segnalazione alle autorità competenti, al fine di fare chiarezza su quello che sembrerebbe esser stato uno sversamento di oli esausti proprio nel corso d'acqua. A inviare una nota al sindaco, all'assessore all'Ambiente, al Comando della polizia locale, alla Guardia costiera di Torvajanica, ai carabinieri della Tenenza, al Consorzio di bonifica e alla Regione Lazio è stato il presidente dell'associazione "La Voce del Popolo", Antonio Anastasio: «Ci siamo recati sul posto - ha scritto nel documento - e con i telefonini abbiamo ripreso la problematica: qualche incivile senza coscienza ha gettato dell'olio esausto nel fosso».

