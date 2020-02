Che si venga da nord o da sud, in famiglia, in coppia o in solitaria, Gaeta negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale di turisti. La vocazione turistica di Gaeta è il punto di forza dell'economia cittadina oltre a rappresentare l'identità del territorio. E di questo continua ad esserne convinto il sindaco Cosmo Mitrano, che non perde occasione per riconfermare la sua mission.

Secondo l'amministrazione di Gaeta quindi, la chiave per il successo cittadino sarebbero i turisti. Ma in tutto questo i turisti cosa pensano della città? Secondo le recensioni lasciate su un noto portale di viaggi, un buon 54% ritiene che Gaeta sfiori quasi l'eccellenza. Per qualcuno di loro, la città è stata una vera e propria sorpresa, come questa turista di Poggibonsi: «Veramente una sorpresa non pensavo che fosse una cittadina così varia. Ci sono stata per vedere le luminarie di Natale che sono a dire poco spettacolari, ma sono rimasta ancora più sorpresa dalle bellezze naturali che ho trovato».

E ancora qualcun altro ha scritto: «Ricca di storia, bellezza naturalistica indiscussa e superba posizione sul mare: Gaeta è un centro che trasuda bellezza ovunque». Ma se per la maggior parte la città si presenta come uno scrigno ricco di sorprese, il 4% dei turisti arrivati in diverse occasioni dell'anno, sottolinea alcune criticità, una fra tutte la questione parcheggi e relativi costi. «Dovrebbero pensare al turismo offrendo soluzioni di parcheggio oppure di trasporto pubblico che è inesistente. Dovrebbero creare dei parcheggi fuori dal centro custodito e trasporto adeguato. Il turista va tutelato non massacrato». Altri invece: «Abbiamo girato per ore senza trovare un posto, incredibile». «I parcheggi sono carissimi: 2 euro all'ora e parcheggi liberi non ne esistono», scrive ancora una famiglia di Ancona.

Vista la scommessa vinta sulla destagionalizzazione, l'amministrazione ha così dato seguito a una serie di "adeguamenti" della città, che saranno quanto prima pronti ad accogliere nuove zone di sosta. Primo fra tutti il parcheggio di piazza Risorgimento all'ingresso del centro storico di Gaeta medievale. Una posizione strategica, dato che si trova a metà strada tra il centro urbano e quello storico. I primi lavori sono infatti iniziati nei giorni scorsi. Il progetto prevede una minima alterazione del luogo, limitandosi a rimodulare il marciapiede esistente con l'eliminazione delle alberature esistenti, che verranno sostituite con una tipologia di albero idonea alle aree pedonali.