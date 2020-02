Interessante appuntamento, alle 18.30 di domani - 22 febbraio 2020 - nella libreria "Mondadori" di Terracina, in via Roma 145. In particolare, sarà presentato il libro di Filippo Cannizzo intitolato "Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese".

L'evento è organizzato dal circolo Legambiente Terracina "Pisco Montano" e a moderarlo sarà Paola Bucciarelli.

Durante l'incontro è in programma anche un intervento di Anna Giannetti, presidente del circolo Legambiente Terracina "Pisco Montano", prima della lettura di brani e poesie di Stefano Pennacchi.

Il libro di Cannizzo, vale la pena soittolinearlo, ha già incassato due premi: quello nazionale "Per la Filosofia" del 2018 e quello internazionale "Scriptura" per il 2019.

Filosofo e ricercatore universitario, oltre che tra i promotori e ideatori del Festival di Filosofia in Ciociaria, Cannizzo ha visto presentare il suo libro in 12 regioni e 37 province italiane: domani sarà la volta di Terracina e l'attesa è molta.