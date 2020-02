È iniziata la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tar Lazio Sezione di Latina. Alla presenza dei vertici militari e istituzionali, del presidente del Tar Lazio e delli vertici del Consiglio di Stato il presidente Antonio Vinciguerra sta riferendo dell'attività della Sezione che registra nell'anno scorso un aumento della controversia con il 5,7% in più di ricorsi depositati. Tra le criticità più importanti il carico di lavoro che ad aprile, con la nomina del consigliere Marra al Consiglio di Stato potrebbero raggiungere livelli impossibili per i tre magistrati del collegio che resteranno a Latina.

