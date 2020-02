Peggiorano di giorno in giorno, a Nettuno, le condizioni della strada provinciale dell'Acciarella.

Nonostante le piogge non stiano "visitando" il litorale romano da un bel po', l'asfalto della strada gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sta preoccupando - e non poco - automobilisti, centauri e ciclisti che quotidianamente affrontano l'itinerario nel tratto compreso fra la zona del Kinsale Irish Pub e quella del confine provinciale di poco successivo al ristorante "Da Giorgione".

Le decine - forse centinaia - di buche grandi o piccole presenti sul tracciato diventano sempre più profonde ed estese, con alcuni punti che iniziano a fare davvero paura.

Fra questi c'è quello del bosco di Foglino: infatti, nel tratto che attraversa il Sito di interesse comunitario nettunese, le voragini sono diventate davvero pericolose, con l'intera carreggiata costellata dai dissesti.

Anche nella zona precedente e successiva, soprattutto sui margini della carreggiata, la situazione è molto difficile: a nulla sono valsi i pochi interventi messi a punto dalla ex Provincia per saturare le buche. Le "toppe", infatti, non hanno risanato una situazione che richiederebbe un intervento davvero radicale.

Va però ricordato, in questa sede, che il vice sindaco metropolitano, Maria Teresa Zotta, nelle scorse settimane ha sottolineato come siano davvero scarse le risorse che l'ente di Palazzo Valentini può investire sulle strade. In altri termini, la vice di Virginia Raggi (M5S) ha spiegato: «Siamo ormai allo stremo delle risorse finanziarie, con difficoltà enormi a chiudere il bilancio della Città metropolitana di Roma. Disponiamo di tre milioni di euro l'anno - ha aggiunto - per 2.000 chilometri di strade e cinque milioni per le scuole, insufficienti per garantire i servizi minimi e talvolta per tappare qualche buca».

La situazione, però, è molto delicata in tutta l'area metropolitana. Per questo motivo, il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, ha annunciato l'intenzione di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma «in merito alla condizione precaria di numerose strade provinciali, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale: arterie che soffrono la mancanza di investimenti strutturali e, anche, di manutenzione ordinaria e straordinaria, così da presentare buche e avvallamenti tali da mettere in pericolo l'incolumità pubblica di automobilisti, pedoni e motociclisti».