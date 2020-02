Commissione Trasporti infuocata, questa mattina, in Comune a Latina. La seduta, richiesta espressamente dalle opposizioni, ha riguardato la situazione contrattuale degli ausiliari del traffico, detti "vigilini", che è bloccata a causa del bando, a sua volta fermo per i ricorsi presentati al Tar dalle aziende in corsa che hanno impugnato la graduatoria. Le opposizioni hanno richiesto la convocazione della commissione Trasporti per accelerare l'iter e tutelare i lavoratori che restano preoccupati per il loro futuro.

Il nodo resta l'appalto e le opposizioni attaccano per l'immobilismo della maggioranza che a sua volta sottolinea il fatto che non può fare altro se non attendere l'affidamento dell'appalto. Così come dice che i lavoratori verranno tutelati in seguito con la nuova azienda.