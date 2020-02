L'Amuchina sembra andare a ruba. Basta fare un giro per le farmacie di Latina e di tutta la provincia per accorgersene. Anzi, a chiederla sono così tanti cittadini, che le stesse farmacie hanno iniziato a produrre autonomamente il disinfettante, secondo tutte le regole e le autorizzazioni del caso, naturalmente.

Anche in questo caso non basta andare in farmacia per trovare il disinfettante pronto per la vendita: bisogna prenotarlo e mettersi in lista d'attesa. Sarà poi premura delle stesse attività chimare l'acquirente una volta pronto il disinfettante. Una misura necessaria, vista la mole di richieste da parte dei cittadini.