Si sono aperte il 15 febbraio 2020 le votazioni per il premio "Piccolo Comune Amico" organizzato dalle più importanti associazioni italiane che rappresentano i cittadini in ambito sociale, ambientale e culturale – Codacons, Coldiretti, Gondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l'Italia, Uncem, Aci, con il patrocinio di Aci, insieme alle più grandi realtà economiche del paese – Intesa San Paolo, Eni, Sisalpay.

Il premio è inserito in un importante progetto sociale che ha come scopo quello di rilanciare e valorizzare le piccole realtà locali italiane: i comuni con meno di 5.000 abitanti, pietre miliari delle nostre tradizioni e culla delle più importanti eccellenze artistiche, alimentari, turistiche e culturali. Per i comuni vincitori verranno realizzate campagne promozionali che saranno diffuse su tutti i canali mediatici dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa.

"Un'altra occasione importante di promozione per il nostro comune alla quale parteciperemo - affermano i consiglieri Antonio Sabato e Giorgia Avvisati - determinante sarà la collaborazione e la partecipazione di tutte le associazioni locali e dei cittadini primi protagonisti della diffusione e della partecipazione al premio"