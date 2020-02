Lo stile di allenamento del vivaio madrileno in "mostra" in otto paesi europei, una tappa sarà a Terracina. Ieri mattina in Comune la presentazione del progetto, con l'assessore altruismo e allo Sport Barbara Cerilli e il delegato allo sport Stefano Alla. Grazie alla collaborazione con la società Academy Terracina, si terrà in città un campus estivo della durata di 5 gironi che permetterà ai partecipanti di vivere la magia "real". I migliori talenti avranno persino la chance di qualificarsi per un'esibizione all'Estadio Santiago Bernabeu. Un progetto sportivo ideato dalla Fundación Real Madrid Clinic, che porta la foundation Real Madrid Clinics ogni anno in soli 8 paesi in Europa per realizzare un campo estivo per insegnare ai ragazzi le tecniche calcistiche del Real Madrid.

I migliori talenti saranno scelti per una esibizione allo stadio Santiago Bernabeu. "Grazie al presidente dell'Academy Andrea Botta e al suo responsabile Simone Mandatori, per aver dato questa opportunità unica ai nostri ragazzi e alla nostra città" dichiara l'assessore Cerilli nel corso della conferenza stampa, che ha espresso grande gratitudine anche per Luis Pagliuca, responsabile Fundación Real Madrid Clinic per l'Italia.