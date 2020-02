Il Mercatino della Memoria tornerà domenica prossima, così come accade ogni prima domenica del mese. A confermarlo è l'avvocato Cesare Bruni, per l'associazione Mercatino della Memoria. Una comunicazione necessaria, viste le recenti voci che davano per annullato il consueto evento in piazza del Popolo, a causa dei timori che si stanno diffondendo in questi giorni in tutta Italia per il coronavirus. Non ci sono disposizioni dalle forze dell'ordine o da enti in merito alla necessità di annullare l'evento e quindi tutto si svolgerà regolarmente. Il che assume anche una importante funzione sociale: è inutile creare ulteriori allarmismi ingiustificati.