L'idea di realizzare un polo unico per le scuole di San Felice Circeo non è tramontata, tutt'altro. Nei giorni scorsi, infatti, l'ufficio tecnico ha provveduto a incaricare un professionista esterno che è chiamato a effettuare una perizia di stima dei terreni interessate dal progetto di fattibilità del 2018, che prevede un investimento di 15.589.091 euro.

Le motivazioni alla base della decisione di realizzare un unico plesso vengono così descritte: «Gli attuali edifici scolastici sono sparsi sul territorio comunale nonostante siano parte di un unicum a livello dirigenziale e amministrativo. È evidente quindi la necessità di un accentramento degli stessi per facilitare lo svolgimento delle normali attività scolastiche e non». In merito, il 12 febbraio 2018, il dirigente scolastico ha presentato al Comune una formale richiesta per il plesso unico, lamentando «la mancanza di strutture adeguate nei vari plessi e l'esigenza di un polo unico per vari motivi, tra cui anche il dispendio di risorse finanziarie».

A distanza di un mese da quella nota è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il campus scolastico, che prevede – si diceva – una spesa complessiva di oltre 15 milioni di euro. L'opera dovrebbe sorgere a Borgo Montenero e il Comune - viene precisato in determina - ha acquisito il formale consenso alla cessione volontaria dei terreni da parte dei proprietari di tutte le particelle interessate dal progetto. Per farlo, però, è necessario avere una perizia di stima dei terreni, così da procedere poi con la cessione volontaria degli stessi.