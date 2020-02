Scuola, istituzioni ed operatori sociali fanno sistema nella prevenzione delle tossicodipendenze. Accadrà martedì mattina, nell'aula magna dell'istituto San Benedetto di Latina, dove si terrà il primo incontro del progetto "Droga: questa sconosciuta. Prevenzione e tutela". "Tenuto conto della capienza della sala e nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del Covid-19" precisano dalla Presidenza dell'Istituto. Faranno gli onori di casa e presenteranno il progetto il dirigente scolastico Walter Marra, la presidente del Consiglio d'Istituto Maddalena Ambrosino e le docenti Marina Bellia, referente per le iniziative di Educazione alla salute, e Laura Cogrossi, referente per l'Orientamento in uscita degli studenti.

L'iniziativa si presenta come una sorta di stati generali per la prevenzione delle tossicodipendenze, che vedranno la presenza, tra gli altri, del Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, del Questore Michele Maria Spina, dei carabinieri della stazione di Borgo Podgora, del sindaco di Latina Damiano Coletta, della dottoressa Emiliana Bozzella in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'avvocato Iacopo Marzetti per l'Autorità di Garanzia della Regione Lazio, del dottor Lino Carfagna, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Latina.

Hanno collaborato ed interverranno al progetto il vicesindaco ed assessore alla Legalità e Sicurezza, Paola Briganti, l'assessore alle Politiche di Welfare e Pari Opportunità, Patrizia Ceccarelli, l'assessore alle Politiche giovanili, Partecipazione e Smart City, Cristina Leggio, la dott.ssa Federica Bonazzi del Servizio di Sostegno alla Genitorialità, all'Infanzia e all'Adolescenza, "esternalizzato" dal Comune di Latina alla cooperativa "Astrolabio", il dott. Claudio Tramentozzi dell Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, "esternalizzato" dal Comune di Latina alle cooperative "Ninfea" ed "Astrolabio", Mariarita Mastromanno ed Adriana Lombardi del Nucleo Operativo Tossicodipendenze, Monica Sansoni dell'Ufficio Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Regione Lazio. Per la Questura di Latina sarà presente anche l'ispettore Mirko Snidaro della Squadra Volante; mentre per l'arma dei carabinieri ci saranno il tenente Mario Ferrari del Comando Nucleo Operativo Radio Mobile Compagnia di Latina, il maggiore Carlo Maria Segreto del Comando di Borgo Podgora, il luogotenente Cobuccio della Stazione dei Carabinieri di Borgo Podgora, la dott.ssa Maria Paola Giardino, Dirigente UOSD dell'Asl, ed il dott. Carlo De Mei, Dirigente Medico Referente SERD Latina, padre Matteo Tagliaferri, fondatore della Comunità "In Dialogo".

Seguiranno altri quattro incontri: l'11, il 16, il 24 marzo ed il 2 aprile.