L'amministrazione comunale di Norma guidata dal sindaco Gianfranco Tessitori ha varato il piano triennale delle Opere positive. Tra questi obiettivi spiccano il garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale alla luce del fatto che «non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole

donne»; promuovere al pari, opportunità di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia; facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio; favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari; infine promuovere la comunicazione delle informazioni sui temi delle pari opportunità. La ricognizione della forza lavoro in Comune, intanto, è sulla strada giusta dato che su 25 dipendenti in totale, 12 sono donne e 13 sono uomini. Il piano che mira ad agevolare le dipendenti ed i dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici e lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, con entusiasmo e senza particolari disagi, sarà modificato e arricchito sulla base di pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del personale dipendente e dalle organizzazioni sindacali «in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace».