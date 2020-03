Attenzione a parcheggiare in doppia fila: potrebbe essere sostanzialmente questo il "consiglio" da dare a chi decide di lasciare la propria auto in sosta senza rispettare il Codice della Strada ad Anzio e, in special modo, nella zone di Lavinio Stazione e Lavinio Mare.

Nelle scorse ore, infatti, la polizia locale neroniana - agli ordini del comandante Antonio Arancio - ha avviato un sistema capillare di controlli con l'ausilio dello street control, un macchinario che si applica sulle auto di servizio e consente di rilevare situazioni irregolari anche senza la presenza fisica del vigile urbano.

E proprio questo è avvenuto ieri mattina in via di Valle Schioia: gli agenti, a bordo del mezzo, hanno raggiunto la zona e lo street control ha fatto il resto.

Oltre alle auto in sosta vietata, le multe riguardano anche quei mezzi in transito senza assicurazione o revisione.