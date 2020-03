Nove milioni di euro in 5 anni per il rifacimento delle strade provinciali. E' lo stanziamento annunciato dal Ministero delle Infrastrutture nelle scorse ore. L'impegno complessivo è di 1 miliardo di euro per le strade provinciali: alla provincia pontina vanno 9 milioni. Un passo avanti importante anche se nell'immediato, ossia per l'anno in corso, lo stanziamento totale sia di appena 60 milioni complessivi, con 564 mila euro per l'amministrazione di via Costa.

Alla fine però è necessario guardare il bicchiere mezzo pieno dal momento che questi soldi rappresentano una boccata d'ossigeno importante per le casse dell'amministrazione provinciale. Il presidente Carlo Medici potrà così programmare gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tante strade provinciali rimaste di competenza di via Costa facendo affidamento su risorse certe messe a disposizione dal Ministero. Non è cosa da poco se consideriamo che negli ultimi anni si è fatto affidamento su pochissime risorse e interventi straordinari non sono stati praticamente possibili.