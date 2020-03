Cambia il metodo di selezione degli scrutatori elettorali nel Comune di Aprilia. Ieri mattina, in vista della consultazione referendaria del 29 marzo, si è infatti riunita la commissione elettorale che ha proceduto alla nomina dei componenti dei vari seggi che saranno allestiti in città. E così come è stato stabilito lo scorso anno, non senza polemiche, si è proceduto al sorteggio tra i nomi presenti nell'elenco speciale degli scrutatori. Le operazioni si sono svolte nel corso di una seduta pubblica nell'aula consiliare e alla fine sono stati 163 gli scrutatori estratti dai funzionari pubblici. La lista con i nomi dei «prescelti» è stata già pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune e resterà sul sito per alcuni giorni, per permettere anche agli interessati di prendere visione (visto che negli elenchi c'è anche gente iscritta 10 anni fa). Contestualmente ai sorteggiati verrà inviata una comunicazione ufficiale a casa. Scorrendo i nomi dei sorteggiati saltano agli occhi parenti e figli di consiglieri, ex consiglieri ed ex assessori, nonché ex presidenti di comitati di nomina politica. A differenza del passato però, dove i nomi erano più o meno gli stessi, nessuno potrà gridare allo scandalo visto che i «fortunati» sono stati sorteggiati a sorte.