I timori per il coronavirus non ferma l'amministrazione di Aprilia: il concorso pubblico per 7 istruttori amministrativi si terrà domani, come previsto. L'appuntamento è al teatro Europa, dove oltre 700 candidati sosterranno l'esame il cui superamento aprirà loro una prima porta verso il possibile ruolo. I candidati sono 700 divisi su 3 turni (con una media di 230 a turno). Il teatro Europa può ospitare fino a 1000 persone, la distanza di un metro tra un candidato all'altro sarà rispettata. La conferma arriva direttamente dal sito internet dell'ente.