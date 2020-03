Torna l'emergenza loculi a San Felice Circeo. Nelle strutture di via dell'Acropoli (centro storico) e di Borgo Montenero non ci sono più spazi a disposizione. Per questo motivo il sindaco Giuseppe Schiboni ha emanato ieri un'ordinanza che dispone l'utilizzo temporaneo delle cappelle private finché non verranno realizzati nuovi loculi.

Nel cimitero di Borgo Montenero era già in programma da qualche tempo la realizzazione di 80 loculi e il verbale di consegna dei lavori porta la data del 18 febbraio. «Si rende necessario attivare ogni procedura urgente - si legge nell'ordinanza - per una immediata sepoltura dei prossimi defunti e quindi consentire una sistemazione confacente al decoro e sacro rispetto degli stessi e per prevenire emergenze di carattere igienico-sanitario che potrebbero insorgere per la mancata sepoltura delle salme». Alla luce di queste considerazioni il primo cittadino ha deciso di adottare l'ordinanza per superare la carenza di loculi e scongiurare una potenziale emergenza. «Stante l'assenza di loculi disponibili nel cimitero di Borgo Montenero e l'assenza totale degli stessi in via dell'Acropoli, in attesa della realizzazione dei nuovi costruendi 80 loculi nel cimitero di Borgo Montenero», il primo cittadino ha ordinato «di provvedere provvisoriamente e temporaneamente per quanto riguarda sia il Cimitero di via dell'Acropoli che per il Cimitero di Borgo Montenero alla tumulazione dei futuri feretri all'interno di loculi e cappelli privati disponibili fino alla possibilità di uso dei loculi in costruzione». Ovviamente dell'utilizzo dei loculi ne verrà data comunicazione ai legittimi proprietari. Le successive operazioni di traslazione dei feretri nei nuovi loculi, che come si diceva sono in fase di realizzazione, saranno a carico e spese del Comune di San Felice Circeo.