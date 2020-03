Nella giornata odierna sono state consegnate alla Caritas circa 800 polpette e 30 chili di carne. «Donazioni del genere - spiegano dalla Dussmann - si sono già verificate nei mesi scorsi. La collaborazione con la Caritas, ad esempio, è costante e periodicamente doniamo derrate e pane del giorno in base alle giacenze. Non si escludono altre consegne qualora dovesse essere prolungata la sospensione delle attività scolastica».

La Dussmann Service, società appaltatrice dei servizi di ristorazione scolastica e per i centri diurni del Comune di Latina, ha donato alla Caritas prodotti alimentari freschi che originariamente erano destinati alle mense delle scuole comunali e che sarebbero andati sprecati a causa della sospensione delle attività scolastiche decisa dal Governo per l'emergenza Coronavirus.

