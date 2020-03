Pertanto le citate attività mercatali si terranno regolarmente. La revoca scaturisce dal recepimento dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n°Z00003 emanata nel pomeriggio odierno, avente ad oggetto le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ove si dispone al punto 30 la prosecuzione delle attività dei mercati rionali o dei mercati settimanali «a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori».

Il vice sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, rende noto di aver revocato l'ordinanza sindacale, emanata nella mattinata odierna, venerdì 6 marzo, avente ad oggetto la sospensione nei giorni di domani e dopodomani (sabato 7 e domenica 8 marzo) dell'attività mercatale presso l'area di via Mola di S. Maria, il mercato coperto di via Gioberti e il mercatino rionale di viale Marconi.

