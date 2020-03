Sarà una Festa della Donna alternativa e consapevole, quest'anno, quella organizzata dall'associazione Valore Donna, da sempre al fianco delle donne più deboli. Non citeremo, come al solito, i numeri pietosi relativi ai femminicidi, ma abbiamo deciso di aiutare concretamente chi ne ha più bisogno.

"A causa dell'allarme per il Coronavirus – spiega il presidente dell'Associazione, Valentina Pappacena - abbiamo infatti deciso già da una decina di giorni, per una nostra coscienza prima che scattassero i divieti delle ultime ore, di non organizzare la nostra tradizionale cena sociale in programma per l'8 marzo. Per tutto il mese dedicato alle donne, però, abbiamo messo in campo una serie di iniziative diverse che vanno dal benessere, alle giornate dedicate alla prevenzione, alla compilazione della dichiarazione dei redditi che sarà gratuita, presso il nostro Caf, per tutte le signore che ne faranno richiesta presso i nostri uffici. Il nostro impegno – spiega la Pappacena – resta quello di fare sentire meno sole le donne, soprattutto quelle più discriminate e quelle più bisognose".

Si inizia con il primo appuntamento che è quello in collaborazione con la dott.ssa Imma Manco, biologa nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione che sabato prossimo dalle 9.00 alle 18.30, presso la sede di valore Donna in via Gioberti 2 a Latina, offrirà un pacchetto completo al prezzo di 25 euro per tutte le donne che desiderano rimettersi in forma. Il pacchetto comprende la valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea attraverso l'analisi bioimpedenziometrica (BIA).

Per sabato e domenica 7 e 8 marzo sarà, poi, possibile prenotare massaggi all'olio di mimosa, mentre domenica 15 marzo, sempre presso la sede di via Gioberti, dalle 9.00 alle 13.00, sarà possibile fare una prova gratuita di Reiki, famosa pratica spirituale usata come forma terapeutica alternativa per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali.

Fino al 10 marzo, poi, il Caf di Valore Donna sarà a disposizione, gratuitamente, delle donne che dovranno fare la dichiarazione dei redditi.

Nei week end del 21/22 marzo e del 28/29, inoltre, sono disponibili pacchetti di prevenzione che verranno effettuati presso lo studio medico di via dell'Agora 52. Si tratta di pacchetti dedicati alla prevenzione dei tumori infantili con ecografia addome e tiroide a 20 euro; pacchetto completo di ecografia per le donne (seno, utero, tiroide, addome) in promozione a 50 euro. Solo sabato e domenica 21 e 22 marzo ci sarà la possibilità di effettuare il pacchetto completo di ecodoppler (carotidi e gambe) in promozione a 40 euro. Il 29 marzo sarà possibile anche effettuate il PRICK TEST, un importante esame diagnostico che serve ad individuare le cause di allergie respiratorie o ad alimenti. Il costo è di 40 euro.

Per info e prenotazioni si può contattare il 340.7969120 anche scrivendo messaggi Whatsapp.

"Abbiamo deciso di offrire a tutte le donne, e questa volta anche ai loro bambini, pacchetti di ecografie e prezzi bassi – spiega il presidente di Valore Donna - perché crediamo fermamente nell'importanza della prevenzione e perché sappiamo di certo che la maggior parte delle persone non fa prevenzione per una questione economica. Ecco perché le nostre giornate della prevenzione hanno avuto un così grande successo nei mesi scorsi ed ecco perché continueremo ad organizzarle, con i medici che collaborano con la nostra associazione, perché solo attraverso la prevenzione si possono individuare problemi che oggi sono curabili, ma solo se diagnosticati in tempo".