Singolare ritrovamento quello effettuato dai volontari delle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa ad Ardea intervenuti dietro segnalazione per la presenza di un "animale strano" che circolava in zona Ardea, probabilmente smarrito. "I nostri operatori - si legge nel post su Facebook dell'associazione - si sono recati sul posto e hanno trovato un suricato. L'animale era con il proprietario, regolarmente detenuto ed in ottima salute. Rimane chiaro per tutti che anche per animali gli "esotici", vige l'ordinanza 6 Agosto 2013 sul rischio per l'incolumità dalle aggressioni, nonché la regolare custodia onde evitare che l'animale possa causare danni alle persone e alla circolazione stradale. Pertanto custodite bene i vostri animali!".