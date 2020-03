«Vuoi essere un grande? Comincia con l'essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dell'umiltà». Una citazione di Sant'Agostino impressa nel marmo e una pianta di Ginkgo giapponese presso l'area verde di via Scarlatti: così Europa Verde Aprilia ha voluto ricordare Roberto Fiorentini, il portavoce del partito e dottore di ricerca in storia moderna scomparso a 32 anni mentre si trovava a Washington per un prestigioso incarico da ricercatore associato presso la National Gallery of Art. A prendere parola per ricordare il compagno di partito è stata Sara Samperi di Europa Verde, mentre l'agronomo Omar De Filippis ha spiegato perché la scelta è ricaduta proprio sul ginkgo, albero preferito di Roberto e particolarmente adatto a crescere su quel tipo di terreno. Poco prima della scopertura della targa, un momento al quale hanno partecipato amici, cittadini e tra gli altri i consiglieri comunali Davide Zingaretti, Omar Ruberti e Fiorella Diamanti, Cinzia e Claudio, la mamma e il papà di Roberto hanno illustrato il progetto per realizzare un parco nell'area verde di via Scarlatti, ideato dall'associazione da loro fondata Napo87 in collaborazione con il Comune di Aprilia e redatto dall'architetto Sabrina Forcina. «Ringrazio Europa Verde – ha detto Cinzia – e tutti gli amici di Roberto. Abbiamo creato questa associazione no profit e vorremmo utilizzare le nostre risorse per fare qualcosa di bello per il verde, per la cultura e per chi ha bisogno. Questi saranno i nostri obiettivi, gli obiettivi che Roberto ha portato avanti con il suo impegno civico e che sono certa ognuno di voi a suo modo porterà avanti tenendo Roberto nel vostro cuore».

Il sindaco Antonio Terra, ieri mattina ha visitato l'area in forma privata alla presenza della famiglia.