Un elicottero che sorvolerà le città della provincia stanotte spargendo disinfettante. Questa l'ultima fake news che circola tra i gruppi facebook e nelle chat dei social network, contribuendo ad alimentare paure irrazionali tra i cittadini già provati dai provvedimenti rigorosi di queste ore. Si tratta con tutta evidenza di una notizia falsa, che sta girando in formato audio attraverso i cellulari di decine di cittadini. Quasi superfluo dire che ad oggi non esistono procedure di disinfestazione delle città di questo tipo, più simili a scene dei film di fantascienza. In qualche caso in questi audio vengono tirate in ballo le città di Terracina, Fondi e Lenola, in modo del tutto irresponsabile e arbitrario. L'invito di questa testata è quello di continuare a seguire gli aggiornamenti solo sui canali ufficiali e attendibili degli organi di informazione, o sui siti istituzionali della Regione, dei Comuni e del ministero della Salute.