Un immenso tricolore esposto dal balcone di un palazzo di via Carroceto con un messaggio di speranza: "Andrà tutto bene".E' stata questa l'azione spontanea di una famiglia di Aprilia, che con questo piccolo ma significativo gesto ha voluto esprimere vicinanza ai tanti contagiati, al personale medico impegnato nelle cure dei pazienti e - in più in generale - a tutti i cittadini italiani che oggi vivono un momento di disagio per le limitazioni sulla vita sociale. Ma non è questo l'unico messaggio comparso nelle ultime ore ad Aprilia, visto che un messaggio simile (ma non di quelle dimensioni" è stato affisso sul cancello di una villetta sempre in via Carroceto