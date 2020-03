13 Marzo 1862 - 13 Marzo 2020: 158 anni di storie, passioni, cadute e riprese. 158 anni di Formia.

Così il sindaco Paola Villa ha voluto commemorare, nonostante l'emergenza Coronavirus e le difficoltà di questi giorni, il compleanno di Formia. «Oggi - ha dichiarato - è il compleanno della mia città, in questa atmosfera surreale, buon compleanno Formia. Ce la faremo anche questa volta, distanti ma insieme, tutti insieme».

Sono queste le parole utilizzate, parole di incoraggiamento per i suoi cittadini e per tutta la comunità affinché si riesca a farsi forza per uscire presto dall'emergenza. Il sindaco è in continuo contatto con i cittadini attraverso social, radio e ogni mezzo di telecomunicazione per aggiornarli in tempo reale sia a livello sanitario che sulle azioni messe in campo dall'amministrazione.