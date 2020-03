Il cielo è grigio, la strada è vuota. Se a questo si aggiunge la consapevolezza di quanto sta accadendo in provincia e in tutta Italia, per l'emergenza del Coronavirus, questa scena colpisce direttamente al cuore, intristisce. Ma i pontini resistono, i pontini fanno sapere che ci sono e che sono vicini gli uni agli altri. Lo fanno con gesti semplici, ma che strappano un sorriso, che rendono più forti. A piazzale Prampolini, oltre a diversi tricolori esposti dai balconi, un altoparlante trasmette a tutto volume Accetto Miracoli, l'ultima hit di Tiziano Ferro. Un gesto simbolico: tutti, in quel momento, stavano ascoltando la stessa canzone. Erano tutti un po' più vicini, seppur distanti e restando a casa.