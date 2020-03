Il palazzo del centro storico di Latina diventa un maxischermo, dove viene proiettato il video di un evergreen della musica, Mamma Mia degli Abba, con tanto di musica a tutto volume, per condividere con i residenti un sorriso tramite una canzone. È successo ieri sera, a Latina, per iniziativa dei fratelli Lucchetti, che per qualche minuto hanno regalato al cuore della città un momento di evasione in questi giorni difficili e duri.