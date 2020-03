"Vi canto una delle canzoni che mi avete chiesto di più. Senza il palco dell'Ariston ma con l'amore e il dolore di sempre. E la speranza!". Così, in un post sul suo profilo ufficiale di Facebook, Tiziano Ferro dedica la cover di "Almeno tu nell'universo", di Mia Martini, con cui si è esibito anche nell'ultimo Festival di Sanremo, diventando ufficialmente la prima voce maschile a interpretare la canzone. La dedica, in questo caso, arriva in un momento difficile: quello in cui milioni di italiani sono chiamati a restare chiusi in casa, con grande coraggio e forza, per contenere la diffusione del Coronavirus. Ma il cantautore di Latina conclude il suo post con un "It's gonna be ok", ossia andrà tutto bene.