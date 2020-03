A Rocca Massima passano solo le mucche. Il post del vice simdaco Angelo Tomei rende bene l'idea del bilancio dei controlli che la polizia locale e l'amministrazione hanno disposto ed effettuato oggi sulle strade: "Alle Mucche non potevamo dire niente - ha dichiarato il vice sindaco - Erano in dogana con noi a presidiare i confini. Alcuni pedoni e pochi ciclisti sono stati invitati a ritornare nel proprio domicilio. Ce la possiamo fare ma restiamo a casa".

