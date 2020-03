Il Coronavirus, è vero, ha obbligato ognuno a modificare radicalemente le proprie abitudini, ma non è riuscito a fermare la cultura, l'arte e la passione che riescono, oggi più che mai, a trovare canali preferenziali, sebbene alternativi. Ne sono la prova i ragazzi dell'Acting Lab che continuano a lavorare con video lezioni a distanza e ieri hanno pubblicato anche loro, come tanti altri artisti e gente dello spettacolo, un video per lanciare un messaggio di speranza e d'incoraggiamento, già ampiamente condiviso. Gli attori delle due compagnie, The Splatters e In Company, della Non Solo Danza, dirette da Simone Finotti, utilizzano una piattaforma che li connette, attraverso una video chiamata e, mentre continuano a lavorare instancabilmente ai prossimi spettacoli, invitano tutti a dare il meglio di sè, restando a casa, seguendo le direttive date dalle istituzioni e facendo quotidianamente piccoli e grandi sacrifici nella consapevolezza che "andrà tutto bene" e quando torneremo ad abbracciarci, a correre, saremo più forti di prima e… sarà bellissimo". Ne siamo certi!