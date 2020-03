Un enorme striscione con la scritta "Andrà tutto bene" affisso dal balcone del municipio di piazza Roma. È questa l'iniziativa presa dal Comune di Aprilia eper incoraggiare la cittadinanza in questo momento di difficoltà per l'emergenza Coronavirus. Per questo il sindaco Antonio Terra ha commissionato la realizzazione di uno striscione con l'arcobaleno, che è stato esposto questa mattina dalla sede principale del Comune. Un messaggio di incoraggiamento per i contagiati, per il personale medico impegnato a fronteggiare l'emergenza ma anche per tutti i cittadini, chiamati a rispettare un periodo di limitazioni per evitare la diffusione del virus.