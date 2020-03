Anche Cori chiude parchi e aree pubbliche. È stata firmata ieri, dal sindaco Mauro De Lillis, l'ordinanza con cui si vieta la frequentazione di tutte le aree pubbliche, compreso il Monumento Naturale del Lago di Giulianello. L'obiettivo, naturalmente, è quello di contenere il contagio da Coronavirus. Per questo, da ieri, non si potrà entrare, passeggiare e stazionare nei luoghi in questione. Previste sanzioni per chi non si attiene all'ordinanza